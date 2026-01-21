21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

8th Pay Commission: 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर, 5% सालाना सैलरी हाइक, आठवें वेतन आयोग में क्या मिलेगी सौगात?

8th Pay Commission: फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने लेवल-1 से लेवल-5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 रखने की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 21, 2026

8th Pay Commission

कर्मचाारियों की सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। (PC: AI)

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आठवें वेतन आयोग के तहत कितना इजाफा होगा, यह फिटमेंट फैक्टर से तय होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपनी डिमांड रख रहे हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी- स्टाफ साइड) को अपनी प्रमुख मांगें सौंपी हैं। एफएनपीओ ने 3 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को सौंपे जाने में अभी 18 महीने का समय है। हालांकि, इसे 1 जनवरी 2026 की बैक डेट से लागू किये जाने की उम्मीद है।

इन कर्मचारियों के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग

एफएनपीओ ने लेवल-1 से लेवल-5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 रखने की मांग की है। लेवल-6 से लेवल-12 तक के कर्मचारियों के लिए 3.05 से 3.10 फीटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड की है। इसके अलावा सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के कर्मचारियों के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांट की गई है।

5% हो सालाना वेतन वृद्धि

एफएनपीओ ने सालाना वेतन वृद्धि को बढ़ाकर 5 फीसदी करने की डिंमांड की है। अभी सालाना वेतन वृद्धि 3 फीसदी है। संगठन का कहना है कि इससे कर्मचारियों की इनकम में बढ़ावा होगा और उनमें खासकर ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों में असंतोष कम होगा।

25 फरवरी को है बैठक

एफएनपीओ के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने बताया कि अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की सिफारिशें आने के बाद एसीजेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी की बैठक आयोजित होगी। यह बैठक 25 फरवरी को प्रस्तावित है। इस बैठक में न्यूनतम व अधिकतम सैलरी, भत्ते व फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी मांगों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद अंतिम मसौदा आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: तेजी से 2 लाख की तरफ बढ़ता जा रहा सोना, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 14, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट
कारोबार
Gold Rate Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 04:54 pm

Hindi News / Business / 8th Pay Commission: 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर, 5% सालाना सैलरी हाइक, आठवें वेतन आयोग में क्या मिलेगी सौगात?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

PM Internship Scheme में बड़े बदलाव की तैयारी, 5000 से बढ़कर 11,800 रुपये हो सकता है स्टाइपेंड, जानिए डिटेल

PM Internship Scheme
कारोबार

Gold Rate Today: तेजी से 2 लाख की तरफ बढ़ता जा रहा सोना, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 14, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

अमेरिका ने झटका तो UAE ने पकड़ा! भारतीय जूलरी निर्यातकों को मिल गई बड़ी उम्मीद

Gems and jewellery export
कारोबार

घर में ना सोफा था, ना चाय के कप... Anil Agarwal ने बताया कैसा गुजरा बचपन

Vedanta Group chairman Anil Agarwal
कारोबार

Elon Musk की इतनी घनघोर बेइज्जती! ‘बिग इडियट सेल’ से लेकर ‘नंगा’ करने तक… देखिए Ryanair एयरलाइन ने क्या किया

Ryanair musk controversy
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.