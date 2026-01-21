8th Pay Commission: 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर, 5% सालाना सैलरी हाइक, आठवें वेतन आयोग में क्या मिलेगी सौगात?

कर्मचाारियों की सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। (PC: AI)
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आठवें वेतन आयोग के तहत कितना इजाफा होगा, यह फिटमेंट फैक्टर से तय होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपनी डिमांड रख रहे हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी- स्टाफ साइड) को अपनी प्रमुख मांगें सौंपी हैं। एफएनपीओ ने 3 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को सौंपे जाने में अभी 18 महीने का समय है। हालांकि, इसे 1 जनवरी 2026 की बैक डेट से लागू किये जाने की उम्मीद है।
एफएनपीओ ने लेवल-1 से लेवल-5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 रखने की मांग की है। लेवल-6 से लेवल-12 तक के कर्मचारियों के लिए 3.05 से 3.10 फीटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड की है। इसके अलावा सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के कर्मचारियों के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांट की गई है।
एफएनपीओ ने सालाना वेतन वृद्धि को बढ़ाकर 5 फीसदी करने की डिंमांड की है। अभी सालाना वेतन वृद्धि 3 फीसदी है। संगठन का कहना है कि इससे कर्मचारियों की इनकम में बढ़ावा होगा और उनमें खासकर ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों में असंतोष कम होगा।
एफएनपीओ के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने बताया कि अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की सिफारिशें आने के बाद एसीजेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी की बैठक आयोजित होगी। यह बैठक 25 फरवरी को प्रस्तावित है। इस बैठक में न्यूनतम व अधिकतम सैलरी, भत्ते व फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी मांगों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद अंतिम मसौदा आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष को भेजा जाएगा।
