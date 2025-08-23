New RBI ATM Rules: फ्री ट्रांजेक्शंस, कैश लिमिट और बैंक चार्जेज, जानिए आरबीआई के नए एटीएम रूल्स

अगर आप अक्सर एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो आपको आरबीआई के नए एटीएम नियमों के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई का नियम ग्राहकों को मेट्रो सिटीज में हर महीने 3 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शंस की अनुमति देता है। इसके अलावा नॉन-मेट्रो सिटीज में 5 फ्री ट्रांजेक्शंस की अनुमति मिलती है। इस लिमिट से अधिक ट्रांजेक्शंस पर बैंक चार्जेज लगा सकते हैं। एचडीएफसी, पीएनबी और इंडसइड बैंक ने एटीएएम ट्रांजेक्शंस पर अपने चार्जेज में बदलाव किया है। वहीं, एसबीआई अभी भी पुराने फीस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है।