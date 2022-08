एक दिन में 42 हजार करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ रही गौतम अदाणी की कमाई, जेफ बेजोस के और करीब पहुंचे

गौतम अदाणी की कमाई एक दिन में 42 हजार करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ रही है, जिसके कारण वह दुनिया भर में सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में जेफ बेजोस के और करीब पहुंच गए हैं। अभी वह 143 बिलियन डॉलर की संपति के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बने हुए हैं।

इसी हफ्ते दुनिया भर में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अदाणी ने टॉप-3 में एंट्री की है। अदाणी की नेटवर्थ में अकेले 2022 में अब तक 66.2 बिलियन डॉलर बढ़ चुकी है। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में आई उछाल के दम पर पिछले एक दिन में गौतम अदाणी की नेटवर्थ में 5.29 बिलियन डॉलर (लगभग 42 हजार करोड़ रुपए) की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण अदाणी जेफ बेजोस के और भी करीब आ गए हैं।

