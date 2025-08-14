अमेरिकी टैरिफ के बीच जेम्स एंड जूलरी सेक्टर में आई भारी तेजी, जुलाई में काफी बढ़ गया निर्यात

यह भारी वृद्धि अगस्त 2025 से टैरिफ के खतरों से बचाव के लिए जुलाई के दौरान व्यापार गतिविधियों में तेजी के कारण हुई है। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और उसके बाद पश्चिमी देशों में छुट्टियों का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जुलाई 2025 में ही पूरा हो चुका है। इसके साथ ही, मौसमी मांग से परे कई कारकों, जैसे हल्के और समकालीन डिजाइनों में उत्पाद विविधीकरण ने युवा खरीदारों को आकर्षित किया। साथ ही भारत यूएई सीईपीए जैसे व्यापार समझौतों के माध्यम से बेहतर बाजार पहुंच ने भी भारतीय जेम्स एंड ज्वैलरी की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है। सोने के सस्ते विकल्प के रूप में प्लेटिनम ने युवाओं को आकर्षित किया। नए व आधुनिक हल्के डिजाइन के कारण भी इसकी मांग बढ़ी।