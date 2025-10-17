Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में लगातार जारी है जबरदस्त तेजी का दौर, आज फिर कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए भाव

सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। (PC: Freepik)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। घरेलू वायदा बाजार में आज सोने में भारी तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.58 फीसदी या 2047 रुपये की बढ़त के साथ 1,31,899 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने का नया ऑल टाइम हाई रेट है।
वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ने और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों से सोने में तेजी आ रही है। वैश्विक बाजार में यह हफ्ता सोने की कीमतों के लिए साल 2008 के बाद सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला वीक रह सकता है।
चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी का भाव 1.70 लाख रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.25 फीसदी या 2096 रुपये की तेजी के साथ 1,69,759 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह चांदी का नया ऑल टाइम हाई रेट है।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज भी भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव शुक्रवार सुबह 1.56 फीसदी या 67 डॉलर की बढ़त के साथ 4,371.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव शुक्रवार सुबह 0.11 फीसदी या 0.12 डॉलर की बढ़त के साथ 53.42 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
