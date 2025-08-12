ट्रंप का एक बयान और सोना-चांदी में भारी गिरावट: क्या यह खरीदने का सही वक्त?

Gold And Silver Price: सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार, 12 अगस्त 2025 को उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोने पर टैरिफ न लगाने का बयान माना जा रहा है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 287 रुपये घटकर 99,670 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जो पहले 99,957 रुपये थी। वहीं, 22 कैरेट सोना 91,298 रुपये और 18 कैरेट सोना 74,753 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 188 रुपये कम होकर 1,13,313 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।