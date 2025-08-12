ट्रंप का एक बयान और सोना-चांदी में भारी गिरावट: क्या यह खरीदने का सही वक्त?

Gold And Silver Price: सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार, 12 अगस्त 2025 को उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोने पर टैरिफ न लगाने का बयान माना जा रहा है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 287 रुपये घटकर 99,670 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जो पहले 99,957 रुपये थी। वहीं, 22 कैरेट सोना 91,298 रुपये और 18 कैरेट सोना 74,753 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 188 रुपये कम होकर 1,13,313 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर स्पष्ट किया, सोने पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा! यह बयान अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की ओर से 1 किलो और 100 औंस सोने की बुलियन बार्स पर 39% टैरिफ लगाने की अटकलों के बाद आया, जिसने वैश्विक बुलियन बाजार में अस्थिरता पैदा की थी। ट्रंप के इस ऐलान ने बाजार को स्थिरता दी, जिससे सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 0.26% गिरकर 3,395.60 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.12% बढ़कर 37.74 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर हुई।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी गिरावट देखी गई। 3 अक्टूबर 2025 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 0.24% कम होकर 1,00,083 रुपये और 5 सितंबर 2025 का चांदी कॉन्ट्रैक्ट 0.15% गिरकर 1,13,122 रुपये पर बंद हुआ। इस साल जनवरी से अब तक 24 कैरेट सोना 30.86% बढ़कर 99,670 रुपये और चांदी 31.73% बढ़कर 1,13,313 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक रिटर्न दर्शाता है।
विश्लेषकों का मानना है कि कीमतों में यह गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि सोना अभी भी सुरक्षित निवेश माना जाता है। भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की मांग बनी रहने की संभावना है। हालांकि, निवेश से पहले बाजार के रुझानों और विशेषज्ञ सलाह लेना जरूरी है।