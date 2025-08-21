Gold Price Today: सोना आज फिर हुआ सस्ता, चांदी के भी घट गए भाव, जानिए 24 कैरेट गोल्ड के दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू बाजार में सोने का वायदा भाव गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार दोपहर सोने की कीमत 0.31 फीसदी या 305 रुपये की गिरावट के साथ 98,999 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। निवेशक इस समय सतर्क रुख अपना रहे हैं और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आउटलुक पर संकेतों का इंतजार कर रहे हैं।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों मे भी गिरावट देखने को मिल रही है। घेरलू बाजार में चांदी का वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। गुरुवार दोपहर चांदी का वायदा भाव 0.10 फीसदी या 117 रुपये की गिरावट के साथ 1,12,436 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट गोल्ड का भाव गुरुवार को 98,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा 22 कैरेट सोना 96,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। 20 कैरेट सोना 88,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड 80,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार दोपहर कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.30 फीसदी या 10.30 डॉलर की गिरावट के साथ 3,378.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.31 फीसदी या 10.36 डॉलर की गिरावट के साथ 3,338.07 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.05 फीसदी या 0.02 डॉलर की बढ़त के साथ 38.28 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वैश्विक भाव 0.05 फीसदी या 0.02 डॉलर की गिरावट के साथ 37.88 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।