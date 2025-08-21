Gold Price Today: सोना आज फिर हुआ सस्ता, चांदी के भी घट गए भाव, जानिए 24 कैरेट गोल्ड के दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू बाजार में सोने का वायदा भाव गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार दोपहर सोने की कीमत 0.31 फीसदी या 305 रुपये की गिरावट के साथ 98,999 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। निवेशक इस समय सतर्क रुख अपना रहे हैं और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आउटलुक पर संकेतों का इंतजार कर रहे हैं।