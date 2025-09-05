Gold Silver Price Today: महंगा हो गया सोना, चांदी की कीमतों में भारी उछाल, जानिए क्या है इस तेजी की वजह

Gold Silver Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को आज सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.44 फीसदी या 464 रुपये की तेजी के साथ 1,06,881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर वैश्विक बाजार में भी सोने का भाव बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है।
डॉलर में कमजोरी और यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स में 0.30 फीसदी की गिरावट आई है। ऐसे में दूसरी करेंसीज के लिए सोना सस्ता हो गया है, जिससे डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व 17 सितंबर को प्रमुख ब्याज दर में 0.25 फीसदी की गिरावट की घोषणा कर सकता है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.60 फीसदी या 746 रुपये की तेजी के साथ 1,24,666 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
ग्लोबल मार्केट में भी शुक्रवार सुबह सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.29 फीसदी या 10.30 डॉलर की बढ़त के साथ 3,617 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.34 फीसदी या 12.15 डॉलर की बढ़त के साथ 3,558 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
ग्लोबल मार्केट में शुक्रवार सुबह चांदी की कीमतें बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। कॉमेक्स पर चांदी 0.32 फीसदी या 0.13 डॉलर की बढ़त के साथ 41.55 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.48 फीसदी या 0.20 डॉलर की बढ़त के साथ 40.87 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।