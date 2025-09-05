Gold Silver Price Today: महंगा हो गया सोना, चांदी की कीमतों में भारी उछाल, जानिए क्या है इस तेजी की वजह

डॉलर में कमजोरी और यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स में 0.30 फीसदी की गिरावट आई है। ऐसे में दूसरी करेंसीज के लिए सोना सस्ता हो गया है, जिससे डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व 17 सितंबर को प्रमुख ब्याज दर में 0.25 फीसदी की गिरावट की घोषणा कर सकता है।