Gold ETF अब फिजिकल गोल्ड ही नहीं पेपर गोल्ड में भी कर सकेंगे इन्वेस्ट, जानिए निवेशकों के लिए क्या बदल जाएगा

Gold ETF Investment: सेबी ने गोल्ड ईटीएफ को नई सुविधा दी है कि फंड हाउस अब पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड डेरिवेटिव्स (गोल्ड फ्यूचर्स जैसे वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट्स) में भी निवेश कर सकते हैं। पहले गोल्ड ईटीएफ का पूरा पैसा फिजिकल सोने (बुलियन) में लगाया जाता था, जिससे निवेशकों को भरोसा रहता था कि निवेश सीधे सोने की कीमत से जुड़ा है। निवेश में अब फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड का मिश्रण होगा। हालांकि, गोल्ड ईटीएफ को अपने कुल निवेश का 95 फीसदी हिस्सा गोल्ड या गोल्ड से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में ही रखना होगा। फर्क यह है कि अब इसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल होंगे।