इतिहास का सबसे महंगा सोना: अब क्या करना चाहिए समझदार निवेशक को? एक्सपर्ट से जानें

यह बात अच्छी तरह से जान लें, एक समझदार निवेशक निवेश को इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखे गए पैसे (आय का एक हिस्सा) को लेकर अपनी रणनीति इस प्रकार बनानी चाहिए कि वह सोने से लाभान्वित हो, न कि इसके ट्रैप में फंसकर नुकसान में जाए। तेजी को ध्यान में रखते हुए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो याद रखें कि जो ऊपर जाता है, वह नीचे भी आ सकता है। हर चीज केवल सर्ज-प्राइस पर नहीं चलती रह सकती हालांकि सोने पर यह बात लगातार लागू होती नहीं देखी गई है… सोने को एक स्थिर संपत्ति माना जाता है, लेकिन यह कीमतों में उतार-चढ़ाव से अछूता नहीं रहा है। अतीत में जब इसकी कीमतों में तेजी आई तो उसके बाद बड़ी गिरावट भी देखी गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट में साल 1980 के दौर का जिक्र है तब सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था, लेकिन इसके बाद उतनी ही तेज गिरावट भी देखने को मिली। जनवरी के अंत में सोने की कीमत 850 डॉलर पर थी, जो अप्रैल की शुरुआत तक घटकर सिर्फ 485 डॉलर रह गई थी। अगले साल जून के मध्य तक यह कीमत और गिरकर 297 डॉलर पर पहुंच गई यानी अपने उच्चतम स्तर से लगभग 65% की गिरावट…! इतिहास के ये आंकड़े वर्तमान की बुलिश मार्केट में निवेश से पहले यह सोचने पर मजबूर तो करते ही हैं कि क्या इस तरह का जोखिम फिर से सामने आ सकता है जिससे आज के उत्साही निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।