Gold Price Today: सोने-चांदी में आज आई महा-गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड का रेट

सोने में बड़ी गिरावट आई है। (PC:)
Gold Price Today: सोने की कीमत में आज सोमवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का वायदा भाव 1.75 फीसदी या 2,777 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,689 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार दोपहर चांदी का भाव 2.92 फीसदी या 7,582 रुपये की गिरावट के साथ 2,51,853 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,56,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,52,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,39,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,26,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,00,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क सोमवार, 16 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,19,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,19,370 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 92,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹ /10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹ /10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹ /10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹ /10 ग्राम)
|तनिष्क
|₹1,59,600
|₹1,46,300
|₹1,19,700
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|₹1,45,900
|₹1,19,370
|₹92,850
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|₹1,45,900
|—
|—
|जोयालुक्कास
|₹1,59,160
|₹1,45,900
|₹1,19,370
|—
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 16 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में सोमवार, 16 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,59,160 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,19,370 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग