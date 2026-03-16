16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी में आज आई महा-गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Price Today: मांग में गिरावट और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। सोने के साथ ही चांदी में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 16, 2026

Gold Price Today

सोने में बड़ी गिरावट आई है। (PC:)

Gold Price Today: सोने की कीमत में आज सोमवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का वायदा भाव 1.75 फीसदी या 2,777 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,689 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार दोपहर चांदी का भाव 2.92 फीसदी या 7,582 रुपये की गिरावट के साथ 2,51,853 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,56,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,52,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,39,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,26,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,00,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क सोमवार, 16 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,19,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,19,370 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 92,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट (₹ /10 ग्राम)22 कैरेट (₹ /10 ग्राम)18 कैरेट (₹ /10 ग्राम)14 कैरेट (₹ /10 ग्राम)
तनिष्क₹1,59,600₹1,46,300₹1,19,700
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स₹1,45,900₹1,19,370₹92,850
कल्याण ज्वैलर्स₹1,45,900
जोयालुक्कास₹1,59,160₹1,45,900₹1,19,370

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 16 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में सोमवार, 16 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,59,160 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,19,370 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

रेलवे ला सकता है दुनिया का सबसे बड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम, यात्रियों को मिलेंगे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, यहां कर सकेंगे यूज
कारोबार
Indian Railway Free Ticket Scheme

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

16 Mar 2026 02:37 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने-चांदी में आज आई महा-गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड का रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

CMPDI IPO: आ रहा कोल सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी का आइपीओ, जानिए लॉन्चिंग डेट, प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

Coal India subsidiary IPO
कारोबार

रेलवे ला सकता है दुनिया का सबसे बड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम, यात्रियों को मिलेंगे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, यहां कर सकेंगे यूज

Indian Railway Free Ticket Scheme
कारोबार

Global Oil Price: कच्चे तेल की कीमत पहुंची 104 डॉलर के पार, ट्रंप का सहयोग करने कोई नहीं आया आगे

Brent crude price
कारोबार

US-Iran war: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे निकले LPG से भरे 2 भारतीय जहाज, जानिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा

US-Iran war
कारोबार

Stock Market Today: IDBI बैंक का शेयर 15% टूटा, दिख रही भारी बिकवाली, जानिए वजह

IDBI Bank share price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.