Gold Price Today: 1 हफ्ते में काफी टूट गए सोने के भाव, जानिए कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में आज किस भाव बिक रहा गोल्ड

Gold Price Today: सोने की कीमतों में इस हफ्ते काफी गिरावट आई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1,21,232 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एक हफ्ते पहले सोने की कीमत 1,23,451 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस तरह एक हफ्ते में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 2,219 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया है। इस हफ्ते सोने का सबसे कम भाव 28 अक्टूबर को 1,17,628 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया था।
सोने की घरेलू हाजिर कीमत की बात करें, तो गुडरिटर्न्स के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में सोने का भाव 1,23,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,12,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 92,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शनिवार, 1 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 92,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,12,750
|92,250
|71,750
|जोयालुक्कास
|1,23,000
|1,12,750
|92,250
|—
|तनिष्क
|1,23,440
|1,13,150
|92,580
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,12,750
|—
|—
जोयालुक्कास शनिवार, 1 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
तनिष्क शनिवार, 1 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,13,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,23,440 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स शनिवार, 1 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
