Gold Price Today: 1 हफ्ते में काफी टूट गए सोने के भाव, जानिए कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में आज किस भाव बिक रहा गोल्ड

Gold Price Today: सोने की कीमतों में इस हफ्ते काफी गिरावट आई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1,21,232 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एक हफ्ते पहले सोने की कीमत 1,23,451 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस तरह एक हफ्ते में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 2,219 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया है। इस हफ्ते सोने का सबसे कम भाव 28 अक्टूबर को 1,17,628 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया था।