Gold Rate Today: लुढ़क गए सोने के दाम, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भाव लाल निशान पर ट्रेड करते देखे जा रहे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 310 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,15,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 94,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोने की कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 63 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,23,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।