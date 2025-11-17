Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: डॉलर के उछलने से टूट गया सोना, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं आज भाव

कमजोर वैश्विक रुख और डॉलर में तेजी के चलते सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सोने के साथ ही चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 17, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 435 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,126 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में बढ़त और कमजोर वैश्विक रुख के चलते सोने में यह गिरावट देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स में 0.14 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। इससे वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड कम हुई है। डॉलर बढ़ने से दूसरी करेंसीज के लिए सोना महंगा पड़ता है, जिससे डिमांड में कमी आती है और भाव गिरते हैं।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। सोमवार सुबह चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी 848 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,170 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.26 फीसदी या 10.60 डॉलर की गिरावट के साथ 4,083.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.95 डॉलर की गिरावट के साथ 4083.11 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने से इतर चांदी की वैश्विक कीमतों में सोमवार सुबह तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी 0.15 फीसदी या 0.07 डॉलर की बढ़त के साथ 50.76 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.80 फीसदी या 0.41 डॉलर की बढ़त के साथ 50.99 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।

