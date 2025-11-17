Gold Silver Price Today: डॉलर के उछलने से टूट गया सोना, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं आज भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 435 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,126 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में बढ़त और कमजोर वैश्विक रुख के चलते सोने में यह गिरावट देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स में 0.14 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। इससे वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड कम हुई है। डॉलर बढ़ने से दूसरी करेंसीज के लिए सोना महंगा पड़ता है, जिससे डिमांड में कमी आती है और भाव गिरते हैं।