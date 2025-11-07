Gold Outlook: सोने में देखने को मिलेगी जबरदस्त तेजी! साल 2026 के लिए बाबा वेंगा ने की है भविष्यवाणी

दुनिया उन्हें बाबा वेंगा ने नाम से जानती हैं, लेकिन उनका असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा है। वे 31 जनवरी 1911 को नॉर्थ मैसेडोनिया में पैदा हुईं थीं। वे पैदाइशी नेत्रहीन नहीं थीं, बल्कि 12 साल की उम्र में वे जब अपनी बहनों के साथ खेल रही थी, तभी एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी आंखों को भारी नुकसान हुआ और वो उसके बाद कभी दुनिया नहीं देख सकीं। कहा जाता है कि तभी से वेंगेलिया कई तरह की भविष्यवाणी करने लगीं। शुरू में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में जब उनकी भविष्यवाणियां सही होने लगीं तो पॉपुलर होने लगीं। 1980 तक उन्हें लोग बाबा वेंगा के नाम से जानने लगे, उन्हें बाद में नास्त्रेदमस ऑफ द बाल्कन की उपाधि दी गई। 1996 में 86 साल की उम्र में वे दुनिया को छोड़कर चलीं गईं।