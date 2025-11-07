Patrika LogoSwitch to English

Gold Outlook: सोने में देखने को मिलेगी जबरदस्त तेजी! साल 2026 के लिए बाबा वेंगा ने की है भविष्यवाणी

Gold Price Outlook: बाबा वेंगा ने 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किसी तरह के संकट की भविष्यवाणी की थी। इसके चलते सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने की संभावना जताई जा रही है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Mohammad Hamid

Nov 07, 2025

Gold Price Outlook

बाबा वेंगा ने 2026 में सोने की कीमतें बढ़ने को लेकर भविष्यवाणी की थी। (PC: Pexels)

Gold Outlook: अगर आप भविष्यवाणियों में यकीन रखते हैं, तो आपने बाबा वेंगा का नाम जरूर सुना होगा। 20वीं सदी की इस नेत्रहीन भविष्यवक्ता ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक व्यवस्था को बदलने वाली प्रमुख विश्व घटनाओं की 'सटीक' भविष्यवाणी की थी। ये माना जाता है कि उन्होंने सोने की कीमतों में मौजूदा उछाल की भी भविष्यवाणी की थी। वेंगा ने साल 2026 में सोने में जोरदार तेजी की भी भविष्यवाणी की थी। जिसके मुताबिक साल 2026 में एक नकदी का संकट भी आने वाला है, जिससे सोने के भाव तेजी से बढ़ेंगे।

2026 में सोना पहुंचेगा आसमान पर!

बुल्गेरियाई बाबा वेंगा ने कथित तौर पर 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किसी तरह के संकट की भविष्यवाणी की है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में आसमानी उछाल आने की संभावना है। देखने वाली बात यह है कि सोने की कीमतें इसी साल काफी तेजी से बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेत्रहीन भविष्यवक्ता ने 2026 में एक वित्तीय संकट या "नकदी संकट" का सपना देखा था, जिसके कारण सोना सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प बन जाएगा, जबकि पारंपरिक निवेश से भारी वित्तीय नुकसान होगा।

ऐसा हुआ तो बढ़ जाएंगी सोने की कीमतें

अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती है, तो भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी और बाजार के अनुमानों के मुताबिक इसकी कीमत 1.62 लाख रुपये से 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। MCX पर सोने का भाव 1,32,294 का रिकॉर्ड हाई बना चुका है। MCX पर सोना वायदा अब तक 72% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। हालांकि, अक्टूबर में रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद सोने की कीमतों में बीते कुछ हफ्तों से नरमी है। आज 7 नवंबर को MCX पर सोना 1,20,781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है।

कौन हैं बाबा वेंगा?

दुनिया उन्हें बाबा वेंगा ने नाम से जानती हैं, लेकिन उनका असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा है। वे 31 जनवरी 1911 को नॉर्थ मैसेडोनिया में पैदा हुईं थीं। वे पैदाइशी नेत्रहीन नहीं थीं, बल्कि 12 साल की उम्र में वे जब अपनी बहनों के साथ खेल रही थी, तभी एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी आंखों को भारी नुकसान हुआ और वो उसके बाद कभी दुनिया नहीं देख सकीं। कहा जाता है कि तभी से वेंगेलिया कई तरह की भविष्यवाणी करने लगीं। शुरू में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में जब उनकी भविष्यवाणियां सही होने लगीं तो पॉपुलर होने लगीं। 1980 तक उन्हें लोग बाबा वेंगा के नाम से जानने लगे, उन्हें बाद में नास्त्रेदमस ऑफ द बाल्कन की उपाधि दी गई। 1996 में 86 साल की उम्र में वे दुनिया को छोड़कर चलीं गईं।

युद्ध और महामारियों की भी भविष्यवाणी की थी

बाबा वेंगा ने कई वर्षों के युद्ध और महामारियों की भविष्यवाणी की है, प्राकृतिक आपदाओं और भविष्य की तकनीक के बारे में उनकी कई भविष्यवाणियां आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने 9/11 जैसी घटनाओं और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर भी भविष्यवाणी की थी।

भविष्यवाणियों से प्रभावित होकर नहीं करें निवेश का फैसला

लेकिन आप किसी भी निवेश का फैसला भविष्यवाणियों से प्रभावित होकर नहीं लें। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सही हुईं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सोने में निवेश से पहले अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करें, अपने निवेश सलाहकार से बात करें।

