Gold Price Outlook: सोने में 48,000 रुपये और चांदी में 2,11,000 रुपये की भारी गिरावट, क्या यही है खरीदने का सही समय?

एमसीएक्स एक्सचेंज पर इस हफ्ते 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। एमसीएक्स पर इस सोने ने 29 जनवरी 2026 को 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस तरह करीब 2 महीने में सोने की कीमत में 48,596 रुपये की गिरावट आ चुकी है। हालांकि, सोने का भाव 23 मार्च को 1,29,595 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया था। इसके बाद इसमें कुछ रिकवरी आई है।