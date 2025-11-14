Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार शाम सोने का घरेलू वायदा भाव 0.77 फीसदी या 982 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,769 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय एमसीएक्स पर 1.01 फीसदी या 1637 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,833 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।