Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आज क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार, 28 अक्टूबर को गिरावट देखी जा रही है। गुडरिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 10 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,23,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 1,13,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। उधर एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज टेक्निकल इश्यू देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे तक भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई थी।
मंगलवार सुबह सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.37 फीसदी या 14.70 डॉलर की गिरावट के साथ 4005 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वैश्विक हाजिर भाव 0.01 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 46.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मंगलवार, 28 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,430 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जोयालुक्कास मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
तनिष्क मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,13,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,780 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,23,710 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलर्स का नाम
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,12,250
|91,840
|71,430
|जोयालुक्कास
|1,23,270
|1,13,000
|92,450
|—
|तनिष्क
|1,23,710
|1,13,400
|92,780
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,12,250
|—
|—
कल्याण ज्वैलर्स मंगलवार, 28 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
