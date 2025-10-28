Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आज क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: सोने के हाजिर भाव आज मंगलवार को गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, एमसीएक्स एक्सचेंज पर टेक्निकल इश्यू के चलते ट्रेडिंग में देरी हो रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 28, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार, 28 अक्टूबर को गिरावट देखी जा रही है। गुडरिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 10 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,23,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 1,13,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। उधर एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज टेक्निकल इश्यू देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे तक भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई थी।

सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट

मंगलवार सुबह सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.37 फीसदी या 14.70 डॉलर की गिरावट के साथ 4005 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वैश्विक हाजिर भाव 0.01 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 46.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मंगलवार, 28 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,430 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,13,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,780 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,23,710 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वैलर्स का नाम24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,12,25091,84071,430
जोयालुक्कास1,23,2701,13,00092,450
तनिष्क1,23,7101,13,40092,780
कल्याण ज्वैलर्स1,12,250

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का भाव

कल्याण ज्वैलर्स मंगलवार, 28 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

Published on:

28 Oct 2025 10:16 am

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आज क्या हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

