Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज घरेलू हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,20,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।