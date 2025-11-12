Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Freepik)
Gold Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज घरेलू हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,20,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
तनिष्क बुधवार, 12 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,15,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,460 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 12 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,15,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 94,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वेलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,25,950
|1,15,450
|94,460
|—
|जोयालुक्कास
|1,25,510
|1,15,050
|94,130
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,15,050
|94,130
|73,210
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार, 12 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोने का भाव 1,15,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव 94,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 73,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
सोने-चांदी की वैश्विक कीमतों में आज बुधवार शाम को तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.40 फीसदी या 16.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,132.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का वैश्विक भाव कॉमेक्स पर 1.76 फीसदी या 0.89 डॉलर की बढ़त के साथ 51.63 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
