Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। वहीं, वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 12, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Freepik)

Gold Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज घरेलू हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,20,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क बुधवार, 12 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,15,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,460 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 12 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,15,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 94,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वेलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,25,9501,15,45094,460
जोयालुक्कास1,25,5101,15,05094,130
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,15,05094,13073,210

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार, 12 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोने का भाव 1,15,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव 94,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 73,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

सोने-चांदी के वैश्विक भाव

सोने-चांदी की वैश्विक कीमतों में आज बुधवार शाम को तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.40 फीसदी या 16.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,132.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का वैश्विक भाव कॉमेक्स पर 1.76 फीसदी या 0.89 डॉलर की बढ़त के साथ 51.63 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

SBI से 15 लाख रुपये का Personal Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए
कारोबार
SBI Personal Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

कंपनी ने कहा हफ्ते में 5 दिन आना होगा ऑफिस, नाराज 600 कर्मचारियों ने छोड़ दी जॉब, लिया सेवरेंस पैकेज

5 Day Week Job
कारोबार

Why Share Market Rise Today: शेयर मार्केट में आज क्यों देखा जा रहा जबरदस्त उछाल? इन 5 पॉइंट्स में समझिए इस तेजी का राज

Why Share Market Rise Today
कारोबार

SIP: 20 साल तक मिलेगी 80,000 रुपये मंथली इनकम, सिर्फ 5500 रुपये महीने की करानी होगी एसआईपी, समझिए कैलकुलेशन

Regular Income Scheme
कारोबार

Gold Rate Today: लुढ़क गए सोने के दाम, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Income Tax Rules: आप ईमानदार टैक्सपेयर हैं, तो भी आ सकता है 10 लाख का नोटिस, समझिए क्या कहता है ब्लैक मनी एक्ट

Income Tax Rules
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.