Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आ गई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं आज भाव

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक बाजार में दोनों कीमती धातुएं लाल निशान पर ट्रेड कर रही हैं। एमसीएक्स पर आज मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 21, 2025

Gold Price Today

सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार, 21 अक्टूबर को गिरावट देखी जा रही है। विदेशी बाजारों में सोना आज लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। पिछले सत्र में कीमतें ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद आज सोने में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.10 फीसदी या 4.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,355.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.37 फीसदी या 16.33 डॉलर की गिरावट के साथ 4,339.97 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट

चांदी की वैश्विक कीमतों में भी मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी 1.25 फीसदी या 0.65 डॉलर की गिरावट के साथ 50.74 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.23 फीसदी या 0.65 डॉलर की गिरावट के साथ 51.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

धातु (Metal)बाज़ार (Market)परिवर्तन (%)परिवर्तन (डॉलर)वर्तमान भाव (डॉलर प्रति औंस)
सोना (Gold)COMEX-0.10%-4.204,355.20
सोना (Gold)Spot-0.37%-16.334,339.97
चांदी (Silver)COMEX-1.25%-0.6550.74
चांदी (Silver)Spot-1.23%-0.6551.80

घरेलू कीमतों में भी आ सकती है गिरावट

भारत में सोने-चांदी के भाव मुख्य रूप से वैश्विक रुख से प्रभावित होते हैं। वैश्विक बाजारों में भाव बढ़ते हैं, तो घरेलू बाजार में भी कीमतों में तेजी देखी जाती है। वहीं, वैश्विक बाजारों में गिरावट आती है, तो घरेलू मार्केट में भी भाव गिरते हैं। आज मंगलवार को दिवाली के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) बंद है। हालांकि, आज एमसीएक्स पर मुहूर्त ट्रेडिग होगी। एमसीएक्स पर आज 01:45 p.m. से 02:45 p.m. के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित होगी। इसके लिए 01:30 p.m. से 01:44 p.m. तक प्री-ओपन सेशन होगा।

क्या हैं सोने-चांदी के वायदा भाव?

सोमवार को एमसीएक्स पर ट्रेडिंग हुई थी। सोने का घरेलू वायदा भाव सोमवार को 2.82 फीसदी या 3580 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 1 फीसदी या 1571 रुपये की बढ़त लेकर 1,58,175 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

ये भी पढ़ें

Gold Price: सोने ने पिछली धनतेरस से अब तक दिया 63% रिटर्न, जानिए साल 2026 तक कहां जाएंगे भाव
कारोबार
Gold Return in 1 year

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 10:57 am

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने की कीमतों में आ गई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं आज भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bank Holiday Today: गोवर्धन पूजा पर आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today
कारोबार

EU-भारत का धमाकेदार गठबंधन!नया एजेंडा मंजूर,FTA से अरबों का बिजनेस,डिफेंस पार्टनरशिप से दुनिया हिल जाएगी!

EU India Strategic Agenda
कारोबार

Starlink की आसमान फाड़ धमाल: 10,000 उपग्रह लॉन्च से एलन मस्क की बल्ले बल्ले,इंटरनेट की दुनिया उड़ान भरेगी!

Starlink 10000 Satellites
कारोबार

RBI Sovereign Gold Bonds: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर 153 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न, तारीख और कीमत की RBI ने की घोषणा

कारोबार

धनतेरस पर सोने चांदी की धमाल: 1 लाख करोड़ की चमक, दिवाली पर 1.35 लाख करोड़ की खरीदारी का अनुमान !

Dhanteras 2025 Gold Sales
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.