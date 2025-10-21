Gold Price Today: सोने की कीमतों में आ गई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं आज भाव

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार, 21 अक्टूबर को गिरावट देखी जा रही है। विदेशी बाजारों में सोना आज लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। पिछले सत्र में कीमतें ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद आज सोने में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.10 फीसदी या 4.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,355.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.37 फीसदी या 16.33 डॉलर की गिरावट के साथ 4,339.97 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।