Gold Price: सोने ने पिछली धनतेरस से अब तक दिया 63% रिटर्न, जानिए साल 2026 तक कहां जाएंगे भाव

पिछली धनतेरस के बाद से सोने ने रुपए के संदर्भ में लगभग 63 फीसदी और डॉलर के संदर्भ में 53 फीसदी का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों, ईटीएफ इन्फ्लो और केंद्रीय बैंक की खरीदारी के चलते सोने में तेजी आई है। मार्च 2025 से ही सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। 3,000 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर लगभग 4,254 डॉलर प्रति औंस हो गई हैं।