Gold Price: सोने ने पिछली धनतेरस से अब तक दिया 63% रिटर्न, जानिए साल 2026 तक कहां जाएंगे भाव

पिछली धनतेरस के बाद से सोने ने रुपए के संदर्भ में लगभग 63 फीसदी और डॉलर के संदर्भ में 53 फीसदी का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों, ईटीएफ इन्फ्लो और केंद्रीय बैंक की खरीदारी के चलते सोने में तेजी आई है। मार्च 2025 से ही सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। 3,000 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर लगभग 4,254 डॉलर प्रति औंस हो गई हैं।
भारत में धनतेरस 2024 को सोने की कीमतें 78,840 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। ये अब बढ़कर वर्तमान में 1,28,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "धनतेरस 2025 से आगे सोना साल 2026 तक 5000 डॉलर प्रति औंस या 1,50,000 रुपए प्रति दस ग्राम तक पहुंच सकता है।"
वेंचुरा के कमोडिटीज एवं सीआरएम प्रमुख एन.एस. रामास्वामी ने अमेरिकी श्रम बाजार में बढ़ते नकारात्मक जोखिमों के बारे में बताया, जिसके कारण दरों में कटौती जरूरी हो गई है। रामास्वामी ने कहा, "आर्थिक आंकड़ों (रोजगार और महंगाई) में देरी के कारण ध्यान फेड चेयरमैन पॉवेल पर है, जिन्होंने संकेत दिया था कि बढ़ता श्रम बाजार जोखिम एक और रेट कट को उचित ठहराता है।"
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को अपने ऋण भुगतान की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसका राष्ट्रीय ऋण बढ़कर 37 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मेटल और मैग्नेट पर कड़े निर्यात प्रतिबंधों की घोषणा की है, जो इन महत्वपूर्ण संसाधनों का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी आयात पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे सोने की मांग में तेजी आई है।
