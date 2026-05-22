Gold Silver Price Today on 22nd May 2026: अमेरिकी ब्याज दरों की चिंता में गिर गए सोने के दाम, 24, 22 और 18 कैरेट के जानिए क्या हैं रेट

Gold Rate में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजे 24 केरेट गोल्ड का रेट 590 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 500 रुपये गिरकर 1,46,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 430 रुपये गिरकर 1,19,670 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।
|गोल्ड (कैरेट)
|आज का भाव(रुपये प्रति 10 ग्राम)
|कल का भाव(रुपये प्रति 10 ग्राम)
|बदलाव
|24 कैरेट
|1,59,640
|1,60,230
|-590
|22 कैरेट
|1,46,250
|1,46,750
|-500
|18 कैरेट
|1,19,670
|1,20,100
|-430
क्रूड ऑयल में तेजी और महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ने से फेड रेट के ऊपर बने रहने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। यही कारण है कि सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.51 फीसदी या 1.55 डॉलर की बढ़त के साथ 104.1 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, क्रूड ऑयल WTI 1.01 फीसदी या 0.97 डॉलर की बढ़त के साथ 97.26 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई (Gold Rate in Chennai)
|₹1,61,240
|₹1,47,800
|₹1,24,000
|मुंबई (Gold Rate in Mumbai)
|₹1,59,490
|₹1,46,200
|₹1,19,620
|दिल्ली (Gold Rate in Delhi)
|₹1,59,640
|₹1,46,250
|₹1,19,670
|कोलकाता (Gold Rate in Kolkata)
|₹1,59,490
|₹1,46,200
|₹1,19,620
|बेंगलुरु (Gold Rate in Bangalore)
|₹1,59,490
|₹1,46,200
|₹1,19,620
|हैदराबाद (Gold Rate in Hyderabad)
|₹1,59,490
|₹1,46,200
|₹1,19,620
|केरल (Gold Rate in Kerala)
|₹1,59,490
|₹1,46,200
|₹1,19,620
|पुणे (Gold Rate in Pune)
|₹1,59,490
|₹1,46,200
|₹1,19,620
|वडोदरा (Gold Rate in Vadodara)
|₹1,59,540
|₹1,46,250
|₹1,19,670
|अहमदाबाद (Gold Rate in Ahmedabad)
|₹1,59,540
|₹1,46,250
|₹1,19,670
|जयपुर (Gold Rate in Jaipur)
|₹1,59,640
|₹1,46,250
|₹1,19,670
चांदी की घरेलू हाजिर कीमतें आज शुक्रवार को बिना किसी बदलाव के साथ ट्रेड करती दिखीं। गुडरिटर्न्स पर सुबह 10 बजे चांदी का भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ था।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.29 फीसदी या 13 डॉलर की गिरावट के साथ 4,529.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.35 फीसदी या 16.05 डॉलर की गिरावट के साथ 4,527 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में आज मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.21 फीसदी या 0.16 डॉलर की बढ़त के साथ 76.89 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.17 फीसदी या 0.13 डॉलर की गिरावट के साथ 76.54 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर 0.19 फीसदी या 300 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,306 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.21 फीसदी या 574 रुपये की गिरावट के साथ 2,74,309 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
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