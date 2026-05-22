Financial Planning: अमीर लोग कर्ज को कैसे बनाते हैं कमाई का टूल? वेल्थ बनानी है तो आप भी अपनाएं ये 8 आदतें

अमीर लोग कर्ज को बोझ नहीं मानते। वे 7 फीसदी की ब्याज दर पर लोन लेते हैं और उस पैसे को किसी ऐसे बिजनेस या निवेश में लगाते हैं जो 15 फीसदी रिटर्न दे रहा हो। इस अंतर का मुनाफा उनकी जेब में जाता है। यही स्मार्ट डेट (कर्ज) है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन से लाइफस्टाइल पर खर्च करना बुरा कर्ज है जो सिर्फ नुकसान देता है। सीधा नियम यह है कि जो कर्ज किसी ऐसी चीज में लगे जो आगे चलकर कमाई कराए, वह अच्छा कर्ज है और जो कर्ज खर्च हो जाए, कुछ न लौटाए, वह जाल है।