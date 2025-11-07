Gold Price Today: सोने-चांदी में फिर से आ रही तेजी, जोयालुक्कास, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की घरेलू हाजिर कीमतों की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 1,20,230 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,17,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 97,390 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 77,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।