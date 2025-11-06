Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में जानिए क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार शाम एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.63 फीसदी या 758 रुपये की बढ़त के साथ 1,21,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.89 फीसदी या 1312 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,633 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार 6 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 20 कैरेट सोने का भाव 1,06,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोने का भाव 97,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 77,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,760 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,920 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क (Tanishq)
|1,22,350
|1,12,150
|91,760
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds)
|—
|1,12,350
|91,920
|71,500
|कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers)
|—
|1,12,350
|—
|—
|जोयालुक्कास (Joyalukkas)
|1,22,560
|1,12,350
|91,920
|—
कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 6 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,12,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में गुरुवार, 6 नवंबर को 24 कैरेट सोना 1,22,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,12,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,920 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
