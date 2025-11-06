Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में जानिए क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार 6 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 20 कैरेट सोने का भाव 1,06,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोने का भाव 97,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 77,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।