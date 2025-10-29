Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने खाई पलटी, जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड रेट्स

Gold Price Today: सोने की वायदा कीमतों में बुधवार दोपहर तेजी देखी जा रही है। चांदी के वायदा भाव भी एमसीएक्स पर भारी तेजी के साथ ट्रेड करते दिखाई दिये हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 29, 2025

Gold Price Today

सोने-चांदी की वायदा कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार दोपहर तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव दोपहर 2 बजे 1.18 फीसदी या 1417 रुपये की बढ़त के साथ 1,21,063 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.86 फीसदी या 2,689 रुपये की बढ़त के साथ 1,47,031 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का हाजिर भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,19,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,16,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,06,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 96,680 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 76,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 29 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,190 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 70,920 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,21,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,11,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,11,45091,19070,920
जोयालुक्कास1,21,5801,11,45091,190
तनिष्क1,22,0201,11,85091,510
कल्याण ज्वैलर्स1,11,450

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का भाव

कल्याण ज्वैलर्स बुधवार, 29 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Oct 2025 03:00 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:59 pm

