Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने खाई पलटी, जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड रेट्स

सोने-चांदी की वायदा कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार दोपहर तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव दोपहर 2 बजे 1.18 फीसदी या 1417 रुपये की बढ़त के साथ 1,21,063 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.86 फीसदी या 2,689 रुपये की बढ़त के साथ 1,47,031 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,19,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,16,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,06,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 96,680 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 76,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 29 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,190 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 70,920 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जोयालुक्कास बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,21,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,11,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,11,450
|91,190
|70,920
|जोयालुक्कास
|1,21,580
|1,11,450
|91,190
|—
|तनिष्क
|1,22,020
|1,11,850
|91,510
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,11,450
|—
|—
तनिष्क बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स बुधवार, 29 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,11,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
