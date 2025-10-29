Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने खाई पलटी, जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड रेट्स

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार दोपहर तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव दोपहर 2 बजे 1.18 फीसदी या 1417 रुपये की बढ़त के साथ 1,21,063 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.86 फीसदी या 2,689 रुपये की बढ़त के साथ 1,47,031 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।