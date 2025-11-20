Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हो गया जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू वायदा कीमतों में आज तेजी देखने को मिली रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी की कीमतें भी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 20, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को मामूली तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.03 फीसदी या 38 रुपये की बढ़त के साथ 1,23,089 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

एक हफ्ते पहले गुरुवार, 13 नवंबर को सोने का वायदा भाव 1,27,941 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गया था। इस तरह 7 दिन में सोना 4,841 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने का भाव एमसीएक्स पर 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। वहीं, 19 अगस्त 2025 को सोने का भाव 99,648 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

चांदी की कीमतों में भी उछाल

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह चांदी का घरेलू वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी वायदा 0.80 फीसदी या 1243 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.36 फीसदी या 14.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4,067.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.03 फीसदी या 1.33 डॉलर की गिरावट के साथ 4,076.65 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने से इतर चांदी की वैश्विक कीमत में आज बढ़त देखी जा रही है। गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी 0.23 फीसदी या 0.12 डॉलर की बढ़त के साथ 51.62 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.10 फीसदी या 0.05 डॉलर की बढ़त के साथ 51.41 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।

Published on:

20 Nov 2025 10:18 am

