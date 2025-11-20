Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हो गया जेवर बनवाना

एक हफ्ते पहले गुरुवार, 13 नवंबर को सोने का वायदा भाव 1,27,941 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गया था। इस तरह 7 दिन में सोना 4,841 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने का भाव एमसीएक्स पर 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। वहीं, 19 अगस्त 2025 को सोने का भाव 99,648 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।