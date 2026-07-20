Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी के भी बढ़ गए भाव, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

अमेरिकी डॉलर में मामूली गिरावट के बाद वेल्यू बाइंग आने से सोने में तेजी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी के बावजूद सोने में यह तेजी आई है। यूएस डॉलर इंडेक्स में 5 दिन में 0.21 फीसदी की गिरावट आई है। डॉलर गिरने से दूसरी करेंसीज वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना किफायती हो जाता है। इससे डिमांड बढ़ती है और कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर के पार चले जाने से महंगाई को लेकर चिंताएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही इस साल यूएस फेड द्वारा रेट हाइक की संभानाएं भी तेज हो गई हैं। उच्च ब्याज दर सोने पर दबाव डालती हैं।