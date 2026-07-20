20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी के भी बढ़ गए भाव, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। चांदी भी बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी है। चांदी का घरेलू हाजिर भाव 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 20, 2026

Gold Rate Today

Gold Rate Today: सोने में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

Gold Rate Today 20 July 2026: सोने की कीमतों में आज सोमवार को तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में सोने के घरेलू हाजिर भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 170 रुपये की बढ़त के साथ 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 200 रुपये की बढ़त के साथ 1,31,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 120 रुपये की बढ़त के साथ 1,07,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

शहर24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई₹1,43,460₹1,31,500₹1,09,650
मुंबई₹1,43,460₹1,31,500₹1,07,590
दिल्ली₹1,43,610₹1,31,650₹1,07,740
कोलकाता₹1,43,460₹1,31,500₹1,07,590
बेंगलुरु₹1,43,460₹1,31,500₹1,07,590
हैदराबाद₹1,43,460₹1,31,500₹1,07,590
केरल₹1,43,460₹1,31,500₹1,07,590
पुणे₹1,43,460₹1,31,500₹1,07,590
वडोदरा₹1,43,510₹1,31,550₹1,07,640
अहमदाबाद₹1,43,510₹1,31,550₹1,07,640
जयपुर₹1,43,610₹1,31,650₹1,07,740

चांदी में भी आया उछाल

सोने के साथ ही चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली में चांदी का हाजिर भाव 5000 रुपये की बढ़त के साथ 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

MCX पर सोने-चांदी का भाव

एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतें बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। सोमवार सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाले गोल्ड का रेट 0.27 फीसदी या 383 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,289 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.11 फीसदी या 2404 रुपये की बढ़त के साथ 2,18,807 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

क्या है सोने में तेजी की वजह?

अमेरिकी डॉलर में मामूली गिरावट के बाद वेल्यू बाइंग आने से सोने में तेजी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी के बावजूद सोने में यह तेजी आई है। यूएस डॉलर इंडेक्स में 5 दिन में 0.21 फीसदी की गिरावट आई है। डॉलर गिरने से दूसरी करेंसीज वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना किफायती हो जाता है। इससे डिमांड बढ़ती है और कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर के पार चले जाने से महंगाई को लेकर चिंताएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही इस साल यूएस फेड द्वारा रेट हाइक की संभानाएं भी तेज हो गई हैं। उच्च ब्याज दर सोने पर दबाव डालती हैं।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.11 फीसदी या 4.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,023.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.02 फीसदी या 0.77 डॉलर की बढ़त के साथ 4,018.16 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.57 फीसदी या 0.88 डॉलर की बढ़त के साथ 57.21 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.70 फीसदी या 0.95 डॉलर की बढ़त के साथ 56.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Gold Silver Price: सोना या चांदी, अगले 6 महीने में कहां मिल सकता है ज्यादा रिटर्न? एक्सपर्ट्स से समझिए

ये भी पढ़ें
Gold Silver Price

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

20 Jul 2026 11:38 am

Published on:

20 Jul 2026 11:34 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी के भी बढ़ गए भाव, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Airtel Share Price: ONGC, Cipla और Trent समेत इन शेयरों में आई तेजी, जानिए क्या है पीई रेश्यो

JSW Steel Share Price
कारोबार

TVS Motor Share Price: Tata Capital, Bharat Petroleum समेत इन 5 शेयरों में आई गिरावट, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

Nifty Next-50 Losers Shares List
कारोबार

Axis Bank Share Price: HDFC Bank और Kotak समेत इन शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी गिर गई कीमतें

Nifty-50 Losers
कारोबार

Stock Market News: बैकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली से गिरा बाजार, सेंसेक्स 600 पॉइंट टूटा, जानें इस मंदी के 6 बड़े कारण

Share Market Today
कारोबार

Crude Oil फिर से 90 डॉलर के पार पहुंचा, जानिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई में पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil Price Hike
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.