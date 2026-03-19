Gold Rate Today: सोने-चांदी में महा-गिरावट, सीधे 32,000 रुपये टूटी सिल्वर, जानिए कितने गिरे 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमत में गुरुवार को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 3.53 फीसदी या 5398 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,627 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 6 फीसदी या 14,891 रुपये की गिरावट के साथ 2,33,303 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। पिछले 15 दिन में सोना 14,029 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। वहीं, चांदी का भाव पिछले 15 दिन में 32,257 रुपये गिर गया है।