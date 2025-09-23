Patrika LogoSwitch to English

Gold Rate Today: इस नवरात्रि खरीदने जा रहे हैं जूलरी? जानिए तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार गोल्ड में सोने के रेट्स

Gold Rate Today: घरेलू सर्राफा बाजार में मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 73,210 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 23, 2025

Gold Rate Today
नवरात्रि में सोने की डिमांड में इजाफा हुआ है। (PC: Freepik)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घेरलू वायदा बाजार में सोना भारी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार शाम सोने का वायदा भाव 1.49 फीसदी या 1670 रुपये की बढ़त के साथ 1,13,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव मंगलवार शाम 1.23 फीसदी या 1645 रुपये की बढ़त के साथ 1,35,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का हाजिर भाव

इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड 1,13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 1,10,770 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट गोल्ड 1,01,010 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल कर रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 91,930 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 73,210 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

तनिष्क में गोल्ड का रेट

जूलरी ब्रांड तनिष्क आज मंगलवार, 23 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,05,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 86,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,14,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का भाव

जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,15,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड 1,06,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 86,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का भाव

कल्याण ज्वैलर्स आज मंगलवार, 23 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,06,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज मंगलवार, 23 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,06,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

Published on:

23 Sept 2025 05:09 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: इस नवरात्रि खरीदने जा रहे हैं जूलरी? जानिए तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार गोल्ड में सोने के रेट्स

