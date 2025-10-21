Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी जबरदस्त गिरावट, दिवाली के बाद खूब टूट गए दाम

सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: दिवाली के बाद आज मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। आज 21 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है। इस दौरान सोने-चांदी में जबरदस्त बिकवाली हुई। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 1.88 फीसदी या 2453 रुपये की जबरदस्त गिरावट के साथ 1,28,171 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स पर आज 01:45 p.m. से 02:45 p.m. के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है।
उच्च स्तर पर भारी मुनाफावसूली के चलते सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा, यूएस फेड द्वारा आगे रेट कट की उम्मीद के चलते भी सोने में गिरावट आई है।
मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सोने के साथ ही चांदी में भी भारी-भरकम बिकवाली देखी गई। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का घरेलू वायदा भाव 5.23 फीसदी या 8,269 रुपये की जबरदस्त गिरावट के साथ 1,49,718 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
वैश्विक बाजार में मंगलवार दोपहर सोने में बड़ी बिकवाली देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 2.13 फीसदी या 92.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4,266.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 2.12 फीसदी या 92.27 डॉलर की गिरावट के साथ 4,264.03 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार दोपहर कॉमेक्स पर चांदी का भाव 6.23 फीसदी या 3.01 डॉलर की गिरावट के साथ 48.38 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 5.16 फीसदी या 2.67 डॉलर की गिरावट के साथ 49.77 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग