Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी जबरदस्त गिरावट, दिवाली के बाद खूब टूट गए दाम

Gold Silver Price Today: एमसीएक्स एक्सचेंज पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। चांदी के भाव 8000 रुपये से अधिक टूट गए हैं।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 21, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: दिवाली के बाद आज मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। आज 21 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है। इस दौरान सोने-चांदी में जबरदस्त बिकवाली हुई। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 1.88 फीसदी या 2453 रुपये की जबरदस्त गिरावट के साथ 1,28,171 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स पर आज 01:45 p.m. से 02:45 p.m. के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है।

उच्च स्तर पर भारी मुनाफावसूली के चलते सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा, यूएस फेड द्वारा आगे रेट कट की उम्मीद के चलते भी सोने में गिरावट आई है।

चांदी में भी जबरदस्त गिरावट

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सोने के साथ ही चांदी में भी भारी-भरकम बिकवाली देखी गई। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का घरेलू वायदा भाव 5.23 फीसदी या 8,269 रुपये की जबरदस्त गिरावट के साथ 1,49,718 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक बाजार में मंगलवार दोपहर सोने में बड़ी बिकवाली देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 2.13 फीसदी या 92.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4,266.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 2.12 फीसदी या 92.27 डॉलर की गिरावट के साथ 4,264.03 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार दोपहर कॉमेक्स पर चांदी का भाव 6.23 फीसदी या 3.01 डॉलर की गिरावट के साथ 48.38 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 5.16 फीसदी या 2.67 डॉलर की गिरावट के साथ 49.77 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

Published on:

21 Oct 2025 02:20 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी जबरदस्त गिरावट, दिवाली के बाद खूब टूट गए दाम

