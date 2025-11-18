Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी भी लुढ़की, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के भाव

Gold Price Today: सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में आज मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों को झटका लगने से सोने में गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 18, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को भी सोने में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार शाम सोने का वायदा भाव 0.87 फीसदी या 1067 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.13 फीसदी या 1754 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,558 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

पिछले 5 दिन में 6500 रुपये टूटा सोना

पिछले 5 दिन में सोना 6500 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया है। 13 नवंबर को एमसीएक्स पर कारोबारी सत्र के दौरान सोने का भाव 1,27,941 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गया था। वहीं, आज मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान सोना 1,21,436 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,22,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,08,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 98,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 78,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,13,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 93,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,24,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,13,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,740 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,13,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 92,740 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 18 नवंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,13,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Post Office RD से 10 साल में पाएं 30 लाख रुपये, अपनी Wife के साथ मिलकर कर सकते हैं इन्वेस्ट, समझिए कैलकुलेशन
कारोबार
Post Office RD Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 05:49 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी भी लुढ़की, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Office Peacocking क्या होती है? कंपनियों की इस रणनीति का मिल रहा तगड़ा फायदा

Office Peacocking
कारोबार

Reliance से आई इस खबर ने उड़ाई कई कंपनियों की नींद, लेकिन Dog लवर्स के लिए गुड न्यूज

Pets Food Market
कारोबार

Highest FD Rates: एफडी पर यहां मिल रहा 7.60% तक का भारी ब्याज, सीनियर सिटीजंस को और ज्यादा है फायदा, जानिए रेट्स

NBFC FD interest rates
कारोबार

Success Story: एक छोटे से गांव के लड़के ने खड़ी की 1.15 लाख करोड़ की कंपनी, जानिए कौन हैं ललित केशरे

Lalit Keshre Networth
कारोबार

Gold Silver Price Today: जेवर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, चांदी में भी जबरदस्त मंदी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.