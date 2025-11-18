Gold Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी भी लुढ़की, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के भाव

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को भी सोने में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार शाम सोने का वायदा भाव 0.87 फीसदी या 1067 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.13 फीसदी या 1754 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,558 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।