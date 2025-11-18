Gold Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी भी लुढ़की, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के भाव

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को भी सोने में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार शाम सोने का वायदा भाव 0.87 फीसदी या 1067 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.13 फीसदी या 1754 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,558 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
पिछले 5 दिन में सोना 6500 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया है। 13 नवंबर को एमसीएक्स पर कारोबारी सत्र के दौरान सोने का भाव 1,27,941 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गया था। वहीं, आज मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान सोना 1,21,436 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,22,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,08,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 98,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 78,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,13,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 93,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,24,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,13,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,740 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,13,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 92,740 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 18 नवंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,13,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
