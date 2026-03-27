Gold Silver Price Today: सोने में आज जबरदस्त उछाल, चांदी में भी भारी-भरकम तेजी, जानिए कहां पहुंच गई कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 2.10 फीसदी या 2990 रुपये की बढ़त के साथ 1,45,504 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में कमजोरी के चलते सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। डॉलर में गिरावट आने पर सोना विदेशी करेंसीज के लिए किफायती हो जाता है। इससे डिमांड बढ़ती है। उधर अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर हैं। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि, महंगाई आमतौर पर सोने की सेफ हैवन एसेट के रूप में मांग को बढ़ाती है।