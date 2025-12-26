Gold Silver Price: सोना-चांदी खरीदने का सही समय निकल गया या अब भी है मौका?

कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सतीश डोंडापति का कहना है कि चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर गई है। यह तेजी बढ़ती निवेश मांग के साथ-साथ मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड को दर्शाती है। चांदी को रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला है, यहां चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सिल्वर इस समय दोहरी भूमिका निभा रही है - सेफ-हेवन एसेट और जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल। हालांकि, इसके बावजूद निवेशकों को एकमुश्त बड़ी रकम लगाने से बचना चाहिए। सतीश डोंडापति के अनुसार, बड़ा निवेश करने के बजाए शॉर्ट-टर्म में संभावित उतार-चढ़ाव और कंसोलिडेशन के साथ, SIP या STP (सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान)के जरिए धीरे-धीरे निवेश अच्छा रहेगा।