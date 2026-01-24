24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price: चांदी में 47,000 रुपये का तगड़ा उछाल, सोने में भी जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गये हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें 5,000 डॉलर प्रति औंस को पार कर गई हैं। वहीं, चांदी का वैश्विक भाव 100 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 24, 2026

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। (PC: AI)

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। पूरे हफ्ते का निचोड़ देखें तो दोनों ही धातुओं की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। ग्रीनलैंड विवाद से नया भू-राजनीतिक तनाव पैदा हुआ है। यूरोप और अमेरिका के बीत रिश्तों में घटास आई है। इससे वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। जिससे कीमती धातुएं सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने 100 डॉलर से ऊपर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वहीं, सोना भी 5000 डॉलर प्रति औंस के करीब है। सोना-चांदी ही नहीं, बल्कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रेडियम जैसी कीमती धातुएं भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कीमतों में कितना उछाल आया है।

चांदी में 47,000 रुपये का इजाफा

चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी आई है। चांदी 3 लाख के स्तर पर भी नहीं रुकी और सरपट भागती रही। शुक्रवार, 16 जनवरी को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 2,87,762 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार, 23 जनवरी को चांदी का भाव 3,34,699 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमत में 46,937 रुपये का जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल 2025 में 150 फीसदी से ज्यादा रिटर्न देने वाली चांदी साल 2026 में अब तक 40 फीसदी रिटर्न दे चुकी है।

सोने में 13,500 रुपये की तेजी

उधर सोने में भी इस हफ्ते जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार, 16 जनवरी को सोने का भाव 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह कीमत शुक्रवार, 23 जनवरी को 1,56,037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इस तरह सोने की वायदा कीमत में इस हफ्ते 13,520 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।

वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी के भाव

वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। शुक्रवार को कॉमेक्स पर सोना 5017 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, गोल्ड स्पॉट 4,987 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। कॉमेक्स पर चांदी का भाव शुक्रवार को 5.15 फीसदी की भारी उछाल के साथ 101.33 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट 7.22 फीसदी बढ़कर 103.19 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। कीमतों में आई इस जबरदस्त तेजी का असर सोमवार को घरेलू बाजार में दिख सकता है।

ये भी पढ़ें

Super Top-up Plans: कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज, जानिए कैसे काम करता है सुपर टॉप-अप प्लान
कारोबार
Super Top-up Plans

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

24 Jan 2026 10:50 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price: चांदी में 47,000 रुपये का तगड़ा उछाल, सोने में भी जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गये हैं भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

US Bribery Case में अडानी की पहली कानूनी दलील, कोर्ट से की ये मांग

gautam adani us bribery case
कारोबार

यूरोपीय यूनियन द्वारा GSP हटाने से 10 लाख नौकरियों पर खतरा, ये उद्योग होंगे प्रभावित

India EU Trade Deal
कारोबार

Gold-Silver Price: फिर उछले सोना-चांदी के भाव, चांदी 14 हजार महंगी, जानें लेटेस्ट रेट

gold silver
कोटा

Bank Locker Rules: क्या सच में बैंक लॉकर में सुरक्षित रहता है आपका सोना? जान लें RBI के नियम

is gold jewellery safe in bank lockers
कारोबार

Super Top-up Plans: कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज, जानिए कैसे काम करता है सुपर टॉप-अप प्लान

Super Top-up Plans
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.