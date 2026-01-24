Gold Silver Price: चांदी में 47,000 रुपये का तगड़ा उछाल, सोने में भी जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गये हैं भाव

सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। (PC: AI)
Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। पूरे हफ्ते का निचोड़ देखें तो दोनों ही धातुओं की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। ग्रीनलैंड विवाद से नया भू-राजनीतिक तनाव पैदा हुआ है। यूरोप और अमेरिका के बीत रिश्तों में घटास आई है। इससे वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। जिससे कीमती धातुएं सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने 100 डॉलर से ऊपर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वहीं, सोना भी 5000 डॉलर प्रति औंस के करीब है। सोना-चांदी ही नहीं, बल्कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रेडियम जैसी कीमती धातुएं भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कीमतों में कितना उछाल आया है।
चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी आई है। चांदी 3 लाख के स्तर पर भी नहीं रुकी और सरपट भागती रही। शुक्रवार, 16 जनवरी को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 2,87,762 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार, 23 जनवरी को चांदी का भाव 3,34,699 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमत में 46,937 रुपये का जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल 2025 में 150 फीसदी से ज्यादा रिटर्न देने वाली चांदी साल 2026 में अब तक 40 फीसदी रिटर्न दे चुकी है।
उधर सोने में भी इस हफ्ते जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार, 16 जनवरी को सोने का भाव 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह कीमत शुक्रवार, 23 जनवरी को 1,56,037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इस तरह सोने की वायदा कीमत में इस हफ्ते 13,520 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।
वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। शुक्रवार को कॉमेक्स पर सोना 5017 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, गोल्ड स्पॉट 4,987 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। कॉमेक्स पर चांदी का भाव शुक्रवार को 5.15 फीसदी की भारी उछाल के साथ 101.33 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट 7.22 फीसदी बढ़कर 103.19 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। कीमतों में आई इस जबरदस्त तेजी का असर सोमवार को घरेलू बाजार में दिख सकता है।
