Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी, दोनों नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, जान लीजिए क्या है वजह

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.12 फीसदी या 1531 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,275 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सकारात्मक वैश्विक रुख के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। यूएस-वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ने और डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने की कीमतों में तेजी को बल मिला है। डॉलर इंडेक्स में 0.20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। इससे सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया, जिससे डिमांड बढ़ी और भाव ऊपर चले गए।