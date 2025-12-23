23 दिसंबर 2025,

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी, दोनों नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, जान लीजिए क्या है वजह

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। यूएस-वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ने और डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने की कीमतों में तेजी आ रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 23, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.12 फीसदी या 1531 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,275 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सकारात्मक वैश्विक रुख के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। यूएस-वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ने और डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने की कीमतों में तेजी को बल मिला है। डॉलर इंडेक्स में 0.20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। इससे सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया, जिससे डिमांड बढ़ी और भाव ऊपर चले गए।

चांदी में जबरदस्त तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार को चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 1.52 फीसदी या 3,230 रुपये की बढ़त के साथ 2,16,102 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखी जा रही है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.10 फीसदी या 49 डॉलर की भारी बढ़त के साथ 4,518 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.95 फीसदी या 42 डॉलर की बढ़त के साथ 4,485 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव मंगलवार सुबह 1.73 फीसदी या 1.17 डॉलर की भारी बढ़त के साथ 69.74 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.79 फीसदी या 0.61 डॉलर की बढ़त के साथ 69.64 डॉलर प्रति औंस पर ट्रडे करता दिखा।

Published on:

23 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी, दोनों नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, जान लीजिए क्या है वजह

