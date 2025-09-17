Gold Silver Price Today: सोने में भारी गिरावट, चांदी में भी जबरदस्त मंदी, जानिए कितना सस्ता हो गया जेवर बनवाना

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की इस समय पॉलिसी बैठक चल रही है। यूएस फेड आज रात करीब साढ़े 11 बजे प्रमुख ब्याज दर की घोषणा करेगा। उम्मीद की जा रही है कि फेड ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। इस फैसले से पहले सोने में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि फेड इस सायकल में 75 से 100 आधार अंक की कुल कटौती के लिए जा सकता है।