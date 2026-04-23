Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं गोल्ड-सिल्वर के दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.41 फीसदी या 622 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,035 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ने की रिपोर्ट्स के बाद कच्चे तेल में तेजी आई है। इससे डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर महंगा होने से सोने में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली और भाव गिर गए।