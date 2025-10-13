Gold Silver Price Today: अमेरिका-चीन की तकरार से सोना सातवें आसमान पर! चांदी एक ही दिन में 5500 रुपये उछली, जानिए भाव

सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। हफ्ते के पहले ही दिन सोने-चांदी के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना भारी बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया है। सोमवार सुबह एमसीएक्स पर सोना 1.59 फीसदी या 1927 रुपये की बढ़त के साथ 1,23,291 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 1,23,680 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यह सोने का नया ऑल टाइम हाई है।
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील में तनाव बढ़ने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है। अमेरिका ने चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उधर चीन ने कहा कि अमेरिका उसे धमकाना बंद करे और अगर अमेरिका ने आगे कुछ किया तो वह करारा जवाब देगा। इससे एक बार फिर ट्रेड टेंशन शुरू हो गई है। इस वजह से सोने की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली है।
चांदी की घरेलू वायदा कीमतें आज 1.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार ट्रेड करती दिखाई दी हैं। घरेल वायदा बाजार में चांदी में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 3.63 फीसदी या 5,324 रुपये की बढ़त के साथ 1,51,790 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार सुबह भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.83 फीसदी या 73.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4,074 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.98 फीसदी या 39.25 डॉलर की बढ़त के साथ 4,057 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 4.44 फीसदी या 2.09 डॉलर की बढ़त के साथ 49.34 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 2.87 फीसदी या 1.44 डॉलर की बढ़त के साथ 51.58 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
