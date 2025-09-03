Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार दिख रही तेजी, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,05,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,03,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 94,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 85,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 68,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।