कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार दिख रही तेजी, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Silver Price Today: सोने का वायदा भाव आज 1,06,135 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया है। वहीं, चांदी वायदा 1,24,580 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 03, 2025

Gold Silver Price Today
सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। बुधवार को भी घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव बुधवार दोपहर 0.32 फीसदी या 343 रुपये की बढ़त के साथ 1,06,135 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। स्टेबल डॉलर और अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को चलते सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।

चांदी की कीमतों में भी उछाल

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। बुधवार दोपहर चांदी का वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया। एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.04 फीसदी या 50 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,580 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,05,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,03,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 94,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 85,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 68,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.22 फीसदी या 7.80 डॉलर की बढ़त के साथ 3600 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.07 फीसदी या 2.31 डॉलर की गिरावट के साथ 3,530.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी 0.09 फीसदी या 0.04 डॉलर की बढ़त के साथ 41.63 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.36 फीसदी या 0.15 डॉलर की गिरावट के साथ 40.74 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

Published on:

03 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार दिख रही तेजी, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट

