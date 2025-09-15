Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, उधर बढ़ गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 15 सितंबर को घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव शुरुआती कारोबार में 0.07 फीसदी या 73 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। निवेशक इस समय यूएस फेड की मीटिंग पर निगाह बनाए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी बैंक अपनी आगामी बैठक में ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती करने का फैसला ले सकता है।