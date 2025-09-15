Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, उधर बढ़ गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज सोमवार सुबह गिरावट देखी जा रही है। वहीं, चांदी के भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। निवेशक इस समय यूएस फेड की बैठक का इंतजार कर रहे हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 15, 2025

Gold Silver Price Today
सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 15 सितंबर को घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव शुरुआती कारोबार में 0.07 फीसदी या 73 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। निवेशक इस समय यूएस फेड की मीटिंग पर निगाह बनाए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी बैंक अपनी आगामी बैठक में ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती करने का फैसला ले सकता है।

चांदी की कीमतों में तेजी

सोने से इतर चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोमवार को चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 0.22 फीसदी या 278 रुपये की तेजी के साथ 1,29,116 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक बाजार में सोमवार सुबह सोने में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.14 फीसदी या 5.20 डॉलर की गिरावट के साथ 3,681.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.07 फीसदी या 2.53 डॉलर की बढ़त के साथ 3,645.67 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की कीमतों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 0.06 फीसदी या 0.02 डॉलर की गिरावट के साथ 42.81 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.28 फीसदी या 0.12 डॉलर की बढ़त के साथ 42.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

क्रूड ऑयल में तेजी

कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार सुबह तेजी देखी जा रही है। क्रूड ऑयल WTI शुरुआती कारोबार में 0.62 फीसदी या 0.39 डॉलर की बढ़त के साथ 63.08 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट ऑयल 0.55 फीसदी या 0.36 डॉलर की बढ़त के साथ 67.34 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

