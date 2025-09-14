नहीं भर पा रहे Personal Loan की EMI? इन 4 तरीकों से दूर हो जाएगी आपकी यह प्रॉब्लम

पर्सनल लोन सबसे महंगा लोन माना जाता है। इसलिए इसे तभी लें जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प न हो। हर बैंक की ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस अलग होती है, इसलिए लोन लेने से पहले मार्केट में अच्छे से तुलना कर लेना जरूरी है। कभी भी जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है, जब जॉब चली जाए, बिजनेस बंद हो जाए या अचानक आर्थिक संकट आ जाए। ऐसे हालात में लोन की ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाता है और लोग कई जगह से लोन लेकर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं: