Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

नहीं भर पा रहे Personal Loan की EMI? इन 4 तरीकों से दूर हो जाएगी आपकी यह प्रॉब्लम

Personal Loan की ईएमआई भरने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो आपको बैंक से बात करनी चाहिए। आप चाहें तो बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकते हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 14, 2025

Personal Loan Settlement
कई बार लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। (PC: Freepik)

पर्सनल लोन सबसे महंगा लोन माना जाता है। इसलिए इसे तभी लें जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प न हो। हर बैंक की ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस अलग होती है, इसलिए लोन लेने से पहले मार्केट में अच्छे से तुलना कर लेना जरूरी है। कभी भी जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है, जब जॉब चली जाए, बिजनेस बंद हो जाए या अचानक आर्थिक संकट आ जाए। ऐसे हालात में लोन की ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाता है और लोग कई जगह से लोन लेकर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं:

बैंक से बातचीत करें

सबसे पहले अपने बैंक या एनबीएफसी को अपनी स्थिति के बारे में बताएं। आप ब्रांच जाकर या ईमेल के जरिए ईएमआई पेमेंट में अस्थायी राहत मांग सकते हैं। बैंक को साफ-साफ बताएं कि कितने समय तक आप भुगतान नहीं कर पाएंगे। कई बार बैंक हालात समझकर कुछ राहत दे देते हैं।

ये भी पढ़ें

ITR में गलत जानकारी देने पर क्या हो सकती है जेल? जान लें इनकम टैक्स के नियम
कारोबार
Income Tax Return False Information Jail

बैलेंस ट्रांसफर (BT) कराएं

अगर आपके मौजूदा लोन पर ब्याज दर बहुत ज्यादा है और किसी दूसरे बैंक से कम ब्याज पर लोन मिल रहा है, तो बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें नया बैंक आपके पुराने लोन को चुकाकर आपको कम ब्याज दर पर नया लोन देता है। इससे आपकी ईएमआई घट जाती है और कुछ अतिरिक्त फंड भी मिल सकता है।

लोन रीस्ट्रक्चर कराएं

अगर आपकी कमाई कम हो गई है और ईएमआई चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो आप बैंक से लोन रीस्ट्रक्चर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन लोन की अवधि बढ़ जाएगी।

वन टाइम सेटलमेंट

अगर स्थिति बहुत खराब है और आप बिल्कुल भी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक आपको वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प दे सकता है। इसमें बैंक आपसे बकाया रकम का 10% से 50% तक लेकर बाकी राशि माफ कर देता है। हालांकि, यह सेटलमेंट आमतौर पर एक हफ्ते के अंदर करना होता है। ध्यान रखें कि वन टाइम सेटलमेंट का असर आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक पड़ सकता है। इसलिए इसे आखिरी विकल्प के रूप में ही चुनें।

ये भी पढ़ें

Gold Investment: इस नवरात्रि सुनार से खरीदें सोना या पेपरलेस गोल्ड लेने में है फायदा? जानिए फायदे-नुकसान
कारोबार
Gold Investment

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Sept 2025 12:20 pm

Hindi News / Business / नहीं भर पा रहे Personal Loan की EMI? इन 4 तरीकों से दूर हो जाएगी आपकी यह प्रॉब्लम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.