Gold Investment: इस नवरात्रि सुनार से खरीदें सोना या पेपरलेस गोल्ड लेने में है फायदा? जानिए फायदे-नुकसान

सोने से रिटर्न की बात करें, तो पिछले कुछ वर्षों में सोने ने शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें, तो पिछले एक साल में सोने ने अपने निवेशकों को 54 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक साल पहले सोने का भाव 73,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज यह भाव बढ़कर 1,12,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस दौरान जिन निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाया, उन्हें भी बंपर रिटर्न मिला है। पिछले एक साल में गोल्ड ईटीएफ ने करीब 50 फीसदी रिटर्न तक दिया है।