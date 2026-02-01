Union Budget 2026: जनवरी में GST से मालामाल हुई सरकार, नए बजट से पहले सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

ट्रांजिशनल उपाय के तौर पर जारी रहने वाला कंपनसेशन सेस घटकर 5,768 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल 13,009 करोड़ रुपये था। जनवरी के लिए कुल रिफंड 22,665 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट है। राज्य-वार सेटलमेंट के बाद GST रेवेन्यू में मिला-जुला रुझान दिखा।