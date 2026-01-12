मुकेश अंबानी के ग्रीन एनर्जी ड्रीम पर ब्रेक; चीन का टेक्नोलॉजी देने से इनकार, लीथियम-आयन बैटरी सेल योजना रोकी

रिलायंस ने इस साल सेल निर्माण शुरू करने का लक्ष्य रखा था। अगस्त में, मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को बताया था कि रिलायंस की बैटरी गीगाफैक्ट्री 2026 में शुरू हो जाएगी। उन्होंने 2021 में चार गीगाफैक्ट्री का निर्माण करने का ऐलान किया था। इसमें 10 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना बनाई गई थी। इस झटके के बाद रिलायंस ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) यानी अपनी रीन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेनरों को असेंबल करने पर फिर से फोकस करने का फैसला किया है। रिलायंस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि कंपनी की योजनाओं में कोई बदलाव नहीं है। BESS निर्माण, बैटरी पैक निर्माण और सेल निर्माण हमेशा से हमारी एनर्जी स्टोरेज योजनाओं का हिस्सा रहे हैं और हम इनको लागू करने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं।