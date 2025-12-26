26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में जारी है जबरदस्त उछाल, उधर चांदी एक ही दिन में 8000 रुपये हुई महंगी, जान लीजिए लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। चांदी का वायदा भाव सिर्फ एक ही दिन में 8000 रुपये चढ़ गया है। वैश्विक स्तर पर भी कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 26, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को सोने की कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 0.59 फीसदी या 809 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। भूराजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में जोखिम के चलते सोने की कीमतों में तेजी आई है। वेनेजुएला में इस समय काफी टेंशन है। वहां अमेरिका ने तेल टैंकरों की नाकाबंदी कर दी है और निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे सोना सेफ हेवन के रूप में मजबूत हुआ है। वही, चांदी की कीमतें सप्लाई से जुड़ी समस्या और स्पेक्युलेटिव बाइंग के चलते ऊपर जा रही हैं।

चांदी में जबरदस्त तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी जबरदस्त उछाल के साथ ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 3.61 फीसदी या 8077 रुपये की बढ़त के साथ 2,31,867 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

वैश्विक स्तर पर सोने का भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी भारी तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.60 फीसदी या 27 डॉलर की बढ़त के साथ 4,529.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की कीमतों में वैश्विक स्तर पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 4.14 फीसदी या 2.97 डॉलर की भारी भरकम बढ़त के साथ 74.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में जारी है जबरदस्त उछाल, उधर चांदी एक ही दिन में 8000 रुपये हुई महंगी, जान लीजिए लेटेस्ट रेट

