Gold Silver Price Today: सोने में जारी है जबरदस्त उछाल, उधर चांदी एक ही दिन में 8000 रुपये हुई महंगी, जान लीजिए लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को सोने की कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 0.59 फीसदी या 809 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। भूराजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में जोखिम के चलते सोने की कीमतों में तेजी आई है। वेनेजुएला में इस समय काफी टेंशन है। वहां अमेरिका ने तेल टैंकरों की नाकाबंदी कर दी है और निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे सोना सेफ हेवन के रूप में मजबूत हुआ है। वही, चांदी की कीमतें सप्लाई से जुड़ी समस्या और स्पेक्युलेटिव बाइंग के चलते ऊपर जा रही हैं।