Gold Silver Price Today: चांदी आज हुई सस्ती, टूट गए भाव, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

चांदी में आज गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। बुधवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.14 फीसदी या 1718 रुपये की बढ़त के साथ 1,52,479 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने से इतर चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा कारोबार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। बुधवार दोपहर एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2119 रुपये की गिरावट के साथ 2,38,773 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,49,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,45,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,33,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,21,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 96,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क बुधवार, 1 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,39,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,13,930 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,51,910 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलर्स का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,51,910
|1,39,250
|1,13,930
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,38,850
|—
|—
|जोयालुक्कास
|1,51,470
|1,38,850
|1,13,600
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,38,850
|1,13,600
|88,360
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 1 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 1 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोना 1,51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,38,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,13,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,13,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 88,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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