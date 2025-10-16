Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: सोने में धुआंधार तेजी, चांदी के भाव भी आसमान पर, जानिए आज कितने बढ़ गए दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पॉजिटिव वैश्विक रुख, मजबूत घरेलू डिमांड और डॉलर में कमजोरी के चलते गोल्ड में यह उछाल देखा जा रहा है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 16, 2025

Gold Silver Price Today

सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। (PC: Pexels)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में धुआंधार तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी सोने में तेजी देखी जा रही है। सोने की कीमतें 1.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की तरफ आगे बढ़ रही हैं। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.77 फीसदी या 977 रुपये की बढ़त के साथ 1,28,187 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह सोने का नया ऑल टाइम हाई लेवल है। वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है।

पॉजिटिव वैश्विक रुख, मजबूत घरेलू डिमांड और डॉलर में कमजोरी के चलते सोने में यह तेजी देखी जा रही है। भूराजनीतिक और आर्थिक चिंताओं के बीच यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों के चलते निवेशक सोना खरीद रहे हैं।

चांदी में जारी है जबरदस्त उछाल

चांदी की कीमतों में लगातार भारी इजाफा देखा जा रहा है। घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 1.49 फीसदी या 2,414 रुपये की बढ़त के साथ 1,64,620 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह चांदी का नया ऑल टाइम हाई लेवल है।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.20 फीसदी या 50.30 डॉलर की बढ़त के साथ 4,251.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 2.03 फीसदी या 1.02 डॉलर की बढ़त के साथ 52.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Bank of Baroda Home Loan

Published on:

16 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में धुआंधार तेजी, चांदी के भाव भी आसमान पर, जानिए आज कितने बढ़ गए दाम

