Gold Silver Price Today: सोने ने खाई पलटी, रिकॉर्ड हाई पर पहुंची कीमतें, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने आज पलटी खाई है। सोमवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं, आज मंगलवार को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। मंगलवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.51 फीसदी या 556 रुपये की बढ़त के साथ 1,09,074 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में यह 1,09,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो सोने का नया रिकॉर्ड हाई लेवल है।