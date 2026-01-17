17 जनवरी 2026,

शनिवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना चांदी के भाव में मिला जुला रुझान, घरेलू बाजार में मामूली बदलाव

आज घरेलू बाजार में सोना और चांदी लगभग स्थिर रहे। इसके उलट वैश्विक बाजार में सोना और चांदी दोनों में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 17, 2026

Gold Silver Price Today

Gold Silver Price Today (PC: AI)

Gold Silver Price Today: घरेलू सर्राफा बाजार में बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढाव बना हुआ है। वैश्विक संकेत, डॉलर की चाल और निवेशकों की सतर्कता का असर लगातार कीमती धातुओं पर देखा जा रहा है। आज 17 जनवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोना और चांदी दोनों में सीमित बदलाव देखने को मिला, जहां सोना और चांदी लगभग स्थिर रहे।

सोने का ताजा भाव

आज शनिवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने के भाव में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा। MCX पर सोना करीब 1,42,474 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता नजर आया। इंट्राडे कारोबार में इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई। कल सोना करीब 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बंद हुआ था। इस तरह आज के भाव कल की तुलना में मामूली बढ़त के साथ लगभग स्थिर कहे जा सकते हैं।

चांदी का आज का रेट

आज शनिवार को चांदी के भाव में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। MCX पर चांदी करीब 2,87,701 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड करती दिखी। कल शुक्रवार को चांदी का भाव लगभग 2,87,762 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बंद हुआ था। इस आधार पर आज चांदी की कीमत में करीब 61 रुपये प्रति किलो की बढ़त देखने को मिली है।

वैश्विक बाजार में सोने का भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में दबाव बना हुआ नजर आया। आज कॉमेक्स गोल्ड करीब 4,601 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखा। कल वैश्विक बाजार में सोना लगभग 4,625 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर था। इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मजबूत डॉलर और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण सोने पर दबाव बना हुआ है।

ग्लोबल मार्केट में चांदी की चाल

कॉमेक्स सिल्वर में भी आज कमजोरी देखने को मिली। चांदी करीब 89.94 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करती नजर आई, जबकि कल इसका भाव लगभग 92.64 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर था। यानी वैश्विक बाजार में चांदी की कीमत में साफ गिरावट आई है। इससे संकेत मिलता है कि घरेलू मजबूती के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी दबाव बना हुआ है।

Published on:

17 Jan 2026 10:04 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोना चांदी के भाव में मिला जुला रुझान, घरेलू बाजार में मामूली बदलाव

