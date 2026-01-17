Gold Silver Price Today: सोना चांदी के भाव में मिला जुला रुझान, घरेलू बाजार में मामूली बदलाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में दबाव बना हुआ नजर आया। आज कॉमेक्स गोल्ड करीब 4,601 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखा। कल वैश्विक बाजार में सोना लगभग 4,625 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर था। इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मजबूत डॉलर और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण सोने पर दबाव बना हुआ है।